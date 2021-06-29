Toroslar EDAŞ, Silifke Yeşilovacık'ta kesintisiz enerji çalışmalarını tamamladı

Toroslar EDAŞ, Mersin Silifke'deki turizm bölgesi Yeşilovacık'ın elektrik şebekelerini, turizm sezonunda çeşitli nedenlerle kesinti yaşanmaması için yaza hazır hale getirdi.

Toroslar EDAŞ, Mersin Silifke'deki turizm bölgesi Yeşilovacık'ın elektrik şebekelerini, turizm sezonunda çeşitli nedenlerle kesinti yaşanmaması için yaza hazır hale getirdi. Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ekipler Silifke'nin turizm bölgesi Yeşilovacık'ta yazın rekor seviyelere ulaşan sıcaklık ve nemin havai hatlarda oluşturabileceği arızaları engelleme amaçlı yürüttüğü iki aşamalı bakım çalışmalarını tamamladı. Bölgedeki enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla Faz-1 ve Faz-2 olmak üzere iki ayrı bakım fazında yürütülen çalışmalardaki ilk seviyeli bakımlarla, Yeşilovacık Mahallesi'ni besleyen orta gerilim hatlarında 353 adet silikon izolatör değiştirildi, hat üzerindeki ayırıcılar silikon ayırıcılarla değiştirildi. Bölgeye enerji sağlayan tüm trafo ve dağıtım binaları bakıma alınarak arıza unsurlarından arındırıldı. Yeşilovacık bölgesini besleyen Oğuzlar dağıtım merkezi binası, SCADA kapsamına alındı. Böylece bölgedeki arızalara uzaktan müdahale imkanı kazanıldı. - MERSİN

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