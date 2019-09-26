Son Dakika Haberleri: Toroslar EDAŞ'tan Adana'ya 4 milyon TL'lik enerji nakil hattı yatırımı
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Toroslar EDAŞ'tan Adana'ya 4 milyon TL'lik enerji nakil hattı yatırımı

56 dakika önce

Toroslar EDAŞ tarafından Adana'nın Karataş bölgesinde yapımı devam eden enerji nakil hattı projesiyle elektrik kapasitesi artırılacak.

Toroslar EDAŞ'tan Adana'ya 4 milyon TL'lik enerji nakil hattı yatırımı, System.String[]

Toroslar EDAŞ tarafından Adana'nın Karataş bölgesinde yapımı devam eden enerji nakil hattı projesiyle elektrik kapasitesi artırılacak. Aralık ayında tamamlanması beklenen projenin yatırım bedeli 4 milyon TL.


4 milyon TL'lik enerji nakil hattı projesi, özellikle tarım faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği Çavuşlu, Sarımsaklı, Karagöçer, Kapı ve İnnepli mahallelerini kapsıyor.


Aralık ayına kadar tamamlanması planlanan proje, tarım arazilerinden geçen mevcut enerji nakit hattının emniyet ihlalleri oluşturması ve kapasitesinin yetersiz gelmesi sonucunda ortaya çıktı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte aşırı yüklenmeden dolayı yaşanan gerilim ve teknik kalite problemleri çözülmüş olacak. Bölgede tarımsal faaliyetlerin daha verimli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayacak olan proje ile yaz mevsiminde yaşanan elektrik arz kısıtlarının sona ermesinde etkili olacak. - ADANA

Toroslar, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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