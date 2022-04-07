Toroslar EDAŞ'tan Hatay'da çiftçilerin elektriğinin kesildiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Toroslar EDAŞ'tan Hatay'da çiftçilerin elektriğinin kesildiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

07.04.2022 16:27
Toroslar EDAŞ'tan Hatay'da çiftçilerin elektriğinin kesildiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ), Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bazı çiftçilerin tarla sulamasında kullanılan elektriğinin kesildiği iddiasına ilişkin, "Kazkeli Mahallesi'nde yapılan işleme konu şahıslar, herhangi bir sözleşme olmaksızın kaçak elektrik tüketmektedir.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ), Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bazı çiftçilerin tarla sulamasında kullanılan elektriğinin kesildiği iddiasına ilişkin, "Kazkeli Mahallesi'nde yapılan işleme konu şahıslar, herhangi bir sözleşme olmaksızın kaçak elektrik tüketmektedir." açıklamasında bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, sorumluluklarındaki bölgelerde yürütülen elektrik dağıtım faaliyeti kapsamında, teknik kayıplar ile kaçak elektrik kullanımını azaltmak için çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Son 7 yılda kayıp kaçak miktarının bölge genelinde önemli oranda azaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kazkeli Mahallesi'nde yapılan işleme konu şahıslar, herhangi bir sözleşme olmaksızın kaçak elektrik tüketmektedir. Dahası buna ilişkin olarak mevzuat hükümleri paralelinde elektrik arzının durdurulması sonrasında, dağıtım şebekesine yasal olmayan yollardan, can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak müdahale etmekte, diğer vatandaşların kaliteli ve kesintisiz elektrik arzına engel olacak şekilde bağlantı yapmaktadırlar. Şirketimizin, kaçak elektrik kullanımıyla kararlı mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini ve diğer vatandaşların elektrik dağıtım hizmetinden faydalanmasına engel olacak şekilde elektrik dağıtım şebekemize müdahale edilmesine izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz."

YORUMLAR
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Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toroslar EDAŞ'tan Hatay'da çiftçilerin elektriğinin kesildiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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