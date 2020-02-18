Toroslar EDAŞ'tan Kilis'e 20 Milyon TL Yatırım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ'tan Kilis'e 20 Milyon TL Yatırım - Son Dakika Ekonomi

Toroslar EDAŞ'tan Kilis'e 20 Milyon TL Yatırım

8 saat önce

Toroslar EDAŞ, Kilis'te sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirecek.

Toroslar EDAŞ'tan Kilis'e 20 Milyon TL Yatırım, System.String[]

Toroslar EDAŞ, Kilis'te sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirecek. 2020 yılında yaklaşık 20 Milyon TL yatırım yapılacağı bildirildi.


Kilis'te sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için var gücüyle çalışan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş, her yıl en iyi ve en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.


Kilis'e 20 milyon TL yatırım


Toroslar EDAŞ, Kilis'te sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirecek. 2020 yılında yaklaşık 20 Milyon TL yatırım yapılacak.


Bakım ve onarım çalışmaları hızla devam ediyor


Toroslar EDAŞ, şebekenin güçlenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılının Ocak ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Kilis'te 335 adet aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirirken, 2 adet dağıtım merkezi ve 4,5 kilometrelik hattın bakımını tamamlandı. Yatırımların uzun vadede hizmet açısından çok önemli olduğuna inanan Toroslar EDAŞ, bölgesinde yaptığı yeni yatırımları ve mevcut durum iyileştirmelerini yıl boyunca sürdüreceği bildirildi. - KİLİS

Toroslar, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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