Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ'a başarı ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ'a başarı ödülü - Son Dakika

Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ'a başarı ödülü

6 saat önce

Enerjisa dağıtım şirketlerinden Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ'ın 'Mobil sayaç test cihazı' projesi 'Başarı ödülü'ne layık görüldü.

Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ'a başarı ödülü, System.String[]

Enerjisa dağıtım şirketlerinden Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ'ın 'Mobil sayaç test cihazı' projesi 'Başarı ödülü'ne layık görüldü.


Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla geliştiren Enerjisa dağıtım şirketlerinden Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ, Epdk Ar-Ge fonu desteği ile gerçekleştirdiği 'Mobil sayaç test cihazı' projesi ile 'Başarı ödülü'nün sahibi oldu. Başarı ödülü, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş tarafından,


Epdk koordinatörlüğünde Elder ve Gazbir tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Ar-Ge çalıştayında şirket temsilcilerine takdim etti.


'Mobil sayaç test cihazı' ile yerinde sorun tespiti


Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ'ın hizmet bölgesinde bulunan, hatalı ölçüm yapan elektronik sayaçların sahada tespitinin yapılması ve kayıp-kaçak oranının azaltılması amacıyla hayata geçirdi 'Mobil sayaç test cihazı', birçok sorunun tespitine yardımcı oluyor. Proje sayesinde hatalı ölçüm yapan sayaçlar sökülmeden yerinde test edilerek hem sayaç test çalışmalarını daha kısa sürede ve daha verimli olarak gerçekleştiriyor hem de değişim sırasındaki enerji kesintilerinin önüne geçilmiş oluyor. - MERSİN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:18 Kaynak: İHA
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