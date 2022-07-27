Ağaç dalları ve yapraklar gibi organik atıkları da toplayan ekipler, atıkları kompost gübreye dönüştürdü.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahçelerde budama çalışması ve ağaçların bakımını yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de okul bahçelerinde çevre düzeni çalışması yapıldı - Son Dakika

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