Son Dakika Haberleri: Toroslar'ın incisi Dipsiz Göl doğaseverlerin gözdesi
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Toroslar'ın incisi Dipsiz Göl doğaseverlerin gözdesi

59 dakika önce

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan dipsiz göl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Toroslar'ın incisi Dipsiz Göl doğaseverlerin gözdesi, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan dipsiz göl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu.
Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında 1702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için masmavi suyu ile her mevsim aynı seviyede, aynı berraklıkta görenleri kendine hayran bırakıyor.

Hafta sonları, Antalya ve Konya'dan doğa harikası gölü görmek, gölde balık tutmak, yüzmek ve piknik yapmak için gelen çok sayıda doğasever ve fotoğraf tutkunu, bölgede hoşça vakit geçiyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinden gelerek gölde torunu ile balık tutan Ali Kara, her yıl yaz aylarında burayı tercih ettiklerini, insanların denize girdiği dönemde, sıcaklardan kaçıp yaylalara gelerek serinlediklerini ifade söyledi.
Kara, şunları kaydetti:
"Burada havalar çok serin, piknik yapıyoruz, balık tutuyoruz. Burayı herkese tavsiye ederim. Dipsiz Göl'e hafta sonları özellikle Antalya, Manavgat, Akseki ile Konya'nın Bozkır, Seydişehir ilçelerinden çok ziyarete gelenler oluyor. Bizim geldiğimiz bu yayla atalarımızdan kalmadır. Her yaz mayıs ve haziran aylarında buraya gelip, kasım ayına kadar yaylada kalıyoruz. Burada sebze ve meyve ekiyoruz. Millet denize girerken biz yaylada serinleyip, yüzmek için göle giriyoruz."
Konya'dan ailesi ile gelen Mustafa Harmancı ise yaylaları gezmeye geldiklerini anlattı.
Suyun çok berrak olduğunu dile getiren Harmancı, "Böyle berrak suyu görünce dayanamadım yüzüyorum. Dipsiz göl dedikleri için fazla ileri gitmeden kenarlarda yüzüyorum. İçilecek tertemiz su. Çok harika bir yer, tertemiz havası var. Herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ederim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:06 Kaynak: AA
Antalya, Bozkır, Akseki, Konya, Güncel
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