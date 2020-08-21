Toroslar'ın sporcu kızlarına kale, file ve futbol topu desteği - Son Dakika

Toroslar'ın sporcu kızlarına kale, file ve futbol topu desteği

MERSİN'in Tarsus ilçesinin kırsal Dorak Mahallesi'nde futbol oynamak için malzeme isteyen genç kızların kale, file ve futbol topu isteği Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Toroslar'ın sporcu kızlarına kale, file ve futbol topu desteği, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinin kırsal Dorak Mahallesi'nde futbol oynamak için malzeme isteyen genç kızların kale, file ve futbol topu isteği Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Boş arsaya kale direklerinin kurulmasının ardından kızlar, kendi aralarında maç yaptı.

Tarsus'un kırsal mahallelerden Dorak'ta yaşayan genç kızlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçip, futbol oynamak istediklerini belirterek top ve kale talebinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu isteğin yerine getirilmesi için talimat verdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Berdan Barajı mesire alanı içerisindeki Tarsus Gençlik Kampı'ndaki atölyelerde geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kaleler ile temin edilen file ve futbol topları, mahalleye götürülerek genç kızlara teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, genç kızların taleplerini yerine getirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Dokucu, "Geleceğimiz olan siz değerli genç kızlarımızın futbol oynama arzusu içinde olduğunuzu duyar duymaz, başkanımız taleplerinizin yerine getirilmesini bizlere iletti. Bugün de istediğiniz kaleleri, futbol toplalarını getirdik. Dileğimiz sizin takımınızla, bizim kadın futbol takımının önümüzdeki günlerde maç yapmasından yanadır, güle güle kullanın" dedi.Şerife Hasoğlu Dokucu, mahalle çocuklarına ve gençlerine şeker, okuma kitapları ve iki takım satranç seti de hediye etti.Mahalle Muhtarı Mustafa Borluoğlu ise, "Genç kızlarımızın ve mahalle gençliğinin futbol oynama arzusu taşıdıklarını, fakat bazı eksikleri olduğunu Vahap Seçer'e ilettik. Kendisi, taleplerimizi olumlu karşıladı ve gönderdi. Ayrıca satranç takımı da gönderdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dorak Mahallesi'nin park alanı yanında bulunan arsaya kale direklerinin kurulmasının ardından genç kızlar maç yaptı.


Futbol, Tarsus, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Toroslar'ın sporcu kızlarına kale, file ve futbol topu desteği - Son Dakika
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