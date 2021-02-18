Toroslar'ın tarımsal kalkınması muhtarlara anlatıldı - Son Dakika

Toroslar Belediyesinin, tarımın ön plana çıktığı ilçede hazırlanan yeni projelerle üretici ve çiftçilere destek olmaya devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından, ilçenin tarım alanında kalkınması ve gelişmesi amacıyla hayata geçirilen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ar-Ge ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Men ve Kırsal Hizmetler Müdürü Sinan Taylan Berk'in hazır bulunduğu istişare toplantısında mahalle muhtarlarına, üreticilerin kalkınmasına ve gelirlerinin artmasına yönelik çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Tarladan sofraya kaliteli ve güvenilir ürünler üretilmesi için yapılacak planlama ve projelerin de anlatıldığı toplantıda, mahalle muhtarlarının bu konudaki fikir ve düşünceleri de alındı.

"Üreticilerimizin her süreçte yanındayız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'da üretim kalitesinin daha da artmasını hedeflediklerini ifade ederek, "İlçemizin en önemli ekonomik potansiyeli olan tarım ve hayvancılığı, hayata geçireceğimiz çalışmalarla en üst noktaya çıkaracağız. Üreticilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Belediye bünyesinde kurdukları Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün bu anlamda önemli adımlar atacağını kaydeden Yılmaz; "Canla başla çalışan üreticilerimizin alın teri ve emeği çok büyük. Biz de Toroslar Belediyesi olarak tarımsal ve hayvansal üretimi artırarak, üreticilerin daha fazla kazanmasını istiyoruz. Bilimsel verilere dayanan sistemli bir çalışmamız var. Tarladan sofraya üreticilerin yanında olma anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN