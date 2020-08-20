Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, özellikle yayla turizminin yoğun yaşandığı ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, özellikle yayla turizminin yoğun yaşandığı ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşımın daha kolay sağlanması için yeni yollar açan belediye, kış aylarında yaşanabilecek sağanak yağışlar neticesinde olası taşma ve sel tehlikesine karşı sorun tespit edilen bağlantı yolları üzerinde büz boru döşeme çalışması da yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Atlılar Mahallesi'nde yeni yol açım ve büz boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yeni yol açım ve büz boru döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmalarla amacımız yayla yollarının sürekli ulaşıma açık olması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasıdır" dedi.

Toroslar'da geniş bir alanda hizmet verdiklerini kaydeden Yılmaz, "Hemşehrilerimizin hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de ilçemizde var olan eksikleri ve öncelikleri çözmek adına plan ve program dahilinde çalışıyoruz. Daha güzel bir Toroslar için hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:11

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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