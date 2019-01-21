Son Dakika Haberleri: Toroslar'ın Zirvesinde Kar Yürüyüşü

Toroslar'ın Zirvesinde Kar Yürüyüşü

1 saat önce

Erdemli'de doğa severler, Toroslar'ın zirvesinde kar yürüyüşü gerçekleştirdi.

Toroslar'ın Zirvesinde Kar Yürüyüşü, System.String[]
Erdemli'de doğa severler, Toroslar'ın zirvesinde kar yürüyüşü gerçekleştirdi.

İlçede bir araya gelen doğa severler, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Toroslar Dağları'nın zirvesine çıkıp gönüllerince karda yürüyüş yapıp eğlendi.

Yürüyüşe katılan Emre Erçelik, yaptığı açıklamada, okulların kapanmasını fırsat bilerek kar yürüyüşüne katıldıklarını söyledi.

Hem zirvede yürüyüp hem de piknik yaptıklarını anlatan Erçelik, "Karda kayak yapmak için mutlaka kayak merkezlerine gitmeye gerek yok. Burada da kar kalınlığı yer yer 50 ile 70 santimetreye kadar çıkıyor. Bu yıl kar yağışı çok güzel." dedi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencilerinden Fatma Özyılmaz da ders ve sınav stresini karda yürüyüş yaparak attığını belirtti.

Akdeniz'de kara ulaşmak için zirveye çıkmak gerektiğini aktaran Özyılmaz, "Aslında karda yürümek pek alışık olmadığımız bir durum. Sahilde yaşayan birisi olarak karda yürüyüp temiz havayı solumak bana iyi geldi." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Toroslar, Kar, Güncel
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