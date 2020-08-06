Toroslar'ın zirvesinden çıkarılan kar, serinlik kaynağı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'nın doruklarında bulunan, batı Antalya'nın en yüksek ikinci tepesi Akdağ'ın doruklarından çıkarılan kar, yaz sıcaklarında serinlik kaynağı oluyor. Doruklardan sırta yüklenerek indirilen kar, yaylada kar şerbetine dönüşüyor.

Gömbe bölgesindeki Subaşı Yaylası ile Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki İkiz Göller Yaylası arasında kalan 2 bin 500 metre yüksekliğinde bir mağara bulunuyor. İki yayla arasındaki stabilize yoldan araçlardan inilerek, yaklaşık yarım saat süren dik bir yokuştan ve kayaların arasından 700 metre civarında yürünerek mağaraya ulaşılabiliyor. Gruplar halinde çıkılan mağaranın 13 metre derinliği bulunuyor. Kar almak için gelenler, yukarıdaki bir kayaya bağladıkları ipe tutunarak 4-5 metre aşağı iniyor. Aşağıdaki merdivenle yerin 13 metre altındaki kar kuyusuna iniliyor. Mağarada ise hava sıcaklığı eksi 3 derece civarında oluyor. İçi kar dolu mağaradan kar eksik olmuyor. Yukarıdan atılan testerelerle kesilen kar kütleleri çuvallara dolduruluyor. Kar doldurulan çuvallar ağzı bağlanıp, aşağı sarkıtılan ipe bağlanıyor ve yukarıdakiler tarafından çekiliyor. Kesilen karlar yukarı çekildikten sonra aşağı inenler bir bir yukarı çıkıyor. Omuzlara alınan karlar, 700 metrelik yolculuğun ardından araçların bulunduğu yola indiriliyor.

Mağaradan çıkardığı karı, mahallesine götürerek çevresindekilerle yiyen de kardan para kazanan da oluyor. Birçok kişi, Gömbe Mahallesi'ndeki kafelere karın çuvalını 50 liradan satıyor. Dondurma ustaları kara, pekmez, tarçın, bal gibi tatlandırıcılar katıp geleneksel Gömbe karlamasına üretiyor. Gömbe'ye gelen birçok kişi, Gömbe karlaması yemeden dönmüyor. Bu nedenle günün her saatinde kar mağarasına yolculuk oluyor. Mağarada kar kesen Ahmet Seçme, "Sahillerde sıcaklık 40 derece. Gömbe Yaylası'ndaki kar kuyusunda sıcaklık eksi 3 derece. Millet sahillerde yanıyor. Biz kar kuyusunda donuyoruz. Mağaradan kar almak için Gömbe'den geldik. 13 metre derinliğindeki kar kuyusundan, çuvallarla kar çıkarıyoruz. Çıkardığımız karı, Gömbe merkeze indiriyoruz. Oradaki dondurmacılara satıyoruz. Şu an fiyat 50 TL. Çok ucuz bir fiyat. Biz bu işi Gömbe'de kar şerbeti geleneğinin devam etmesi için yapıyoruz" dedi.

Ailesine kar götürmek için gelen Buğra Seçme de "Aşağıda hava yaklaşık 40- 45 derece. Burada serin bir hava var. Yaklaşık 13 metre olan kuyuya inip, kar çıkardık bugün. Birazdan aşağı ineceğiz. Kar şerbeti yapacağız. Sevdiğimiz insanlarla bu kar şerbetini tüketeceğiz. Limon, tarçın, pekmez ve çeşitli tatlandırıcılarla karıştırdığımız yöremize özel kar şerbeti ile güzel bir gün geçireceğiz" diye konuştu.