Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online terapiye geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online terapiye geçti - Son Dakika

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online terapiye geçti

6 saat önce

Toroslar Belediyesi bünyesinde faaliyete gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, korona virüs salgını nedeniyle bireysel danışan randevularına ara vererek online terapiye başladı.

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online terapiye geçti, System.String[]

Toroslar Belediyesi bünyesinde faaliyete gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, korona virüs salgını nedeniyle bireysel danışan randevularına ara vererek online terapiye başladı.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzman psikologların ücretsiz hizmet verdiği Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüs hastalığının atlatılma süresince online terapi ile vatandaşlara hizmet verecek. Kadınlara psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vererek farkındalık çalışmalarıyla da dikkat çeken merkezdeki uzman ekip, çalışmalarına online devam ederken, korona virüsle ilgili bilgiler verip yapılması gerekenlerle ilgili uyarılarda da bulunuyor.


Online terapide bulunmak isteyen vatandaşlar, 0543 280 25 33 numaralı telefondan uzmanlarla görüşerek iletişime geçebiliyor.


"Her zaman yanınızdayız"


Hizmette kalite anlayışı ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, teknolojiyi yakından takip ederek çağın gerekliliklerine ayak uydurduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs ülkemizde de korkuya neden olan bir hastalık haline geldi. Bu nedenle tedbir ve önleyici çalışmalarımız kapsamında Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizin yürüttüğü bireysel danışma görüşmelerini online terapi olarak devam ettiriyoruz. Teknolojiyi kullanarak yürüttüğümüz çalışmalara ara vermiyoruz. Vatandaşımızın her zaman yanında olacağız" dedi. - MERSİN

Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?         
14:33
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti         
13:10
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti         
10:30
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 22:21:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online terapiye geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]