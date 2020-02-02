Toroslar Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Toroslar Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu

7 saat önce

Mersin'de, 1500 rakımdaki Arslanköy Yaylası'nda ilk kez düzenlenen Toroslar Kar Festivali sona erdi.

Mersin'de, 1500 rakımdaki Arslanköy Yaylası'nda ilk kez düzenlenen Toroslar Kar Festivali sona erdi.

Kızaklı kayak, snowboard, kayaklı koşu ve yamaç paraşütü gibi etkinliklerin düzenlendiği festivalde, aralarında ilk kez karla tanışmanın heyecanını yaşayanların da yer aldığı katılımcılar, alandaki çeşitleri organizasyonlarda doyasıya eğlendi.

Festivalde kayak yapanlar tarafından açılan dev Türk bayrağı, Toros Dağları'ndan festival alanına getirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festivalde yaptığı konuşmada, Kar Festivali'nin Mersin'e çok yakıştığını, güzel bir festival geçirdiklerini belirterek, " Akdeniz, Mersin denildiğinde deniz turizmi akla gelir. Biz birlik ve beraberlik içerisinde Toroslar'da yeni bir güzellik yapmak istedik. Toroslar'da bir ilki gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdi. Hep beraber daha güzelini yapacağız. Bölgemize kayak tesisi ve kış turizm tesisini kazandıracağız." dedi.

Vatandaşlar da bu tür etkinliklerin sürekli hale getirilmesini istedi, Mersin'de farklı bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Festival rap şarkıcısı Eypio konseriyle sona erdi.

Toroslar Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:45 Kaynak: AA
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