TOROSLAR KARFEST COŞKUYLA BAŞLADI - Son Dakika

MERSİN'de ilk kez Toroslar Belediyesi'nce düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Toroslar Kar Festivali'nin ilk günü coşkuyla başladı.

Beyaza bürünen doğanın ve kış mevsiminin güzellikleri, Toroslar'ın 1453 rakımlı Arslanköy yaylasında zirve yaptı. Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay ve Kayseri illerinden de binlerce kişinin katıldığı Toroslar 2'nci Kar Festivali, Türkiye'de kış turizmiyle öne çıkan illere rakip oldu.

7'den 70'e herkes, güzel havanın da etkisiyle DJ performansı eşliğinde danslarla, konserlerle coşup, yamaç paraşütü ve snowboard yaparak, kartopu oynamanın ve kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Festival alanının yamacına işlenen dev Türk Bayrağı ise dikkat çekti.

Festival sabahında vatandaşlar, Mersin'in dört merkez ilçesinden sunulan servis imkanından ücretsiz olarak faydalandı. Tüm ihtiyaçların düşünüldüğü festival alanında katılımcılara Toroslar Belediyesince çay ve çorba ikram edildi. Katılımcılar, sucuk ekmek yiyerek gün boyu eğlendi ve festivali doyasıya yaşadı.

14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan sürpriz temalar, fotoğraf karelerini süslerken festival alanında belediye ekipleri tarafından özenle yapılan kardan adam, kardan anne ve kardan çocuktan oluşan dev kardan aile ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Festivalde sunulan ücretsiz internet hizmeti ile katılımcılar, #ToroslarKarFest etiketini kullanarak kentin eşsiz güzelliğini tüm dünyaya duyurdu.

Minikler, kardan hayvan figürleriyle mutlu olurken, kar üstünde tahterevalli ve salıncağa binen vatandaşlar da sevinçlerini aileleriyle paylaştı. Bölge esnafı açılan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımını ve satışını yaparken, Toroslar Belediyesi'nin TORTEK kursiyerleri de el emeği ve göz nuru ile ürettikleri sergileme imkanı buldu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festivale yoğun ilgi gösteren ve sahip çıkan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, festival ile Mersin'de kış turizmi konusunda bir çığır açtıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, 'Bu festival, birlik ve beraberlik içinde yapılmış ve başarılı olmuş bir çalışma. Mersin'de ve Çukurova bölgesinde iki yıl önce ilkini düzenlemiştik. Bölgemizde, bu konseptte yapılan başka festival yok. Siz değerli hemşehrilerimiz de festivali çok sevdiniz. Bu da bizi daha çok motive ediyor. Biz de sizlerden aldığımız güçle çalışıyor, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Geçen hafta açıklanan araştırmada Türkiye'nin en başarılı 3. İlçe belediye başkanı seçildik. Bu başarıda gece gündüz demeden, yağmurda, karda, kışta çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığımız bu iş, bizle ve ekibimizle birlikte bir takım oyunu. Bu takım oyununun 12'ncisi sizlersiniz. Tüm vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kar Festivalimiz ile bölgemize, kentimize bir değer kattık. Türkiye çapında yeni bir marka oluşturduk. Arslanköylü hemşehrilerimize de festivalimize sundukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Toroslar Belediyesi olarak 3 yıl içinde ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. 83 bin ton asfalt, 500 bin metrekare kilit parke yaptık, gönül bağı projemizle sıkıntıda olanlara ulaştık. Uluslararası spor organizasyonlarımızla dünyaya ulaştık. Bu başarı hepimizin ve hep beraber daha çok çalışacağız. Kentimizi daha da kalkındıracağız' şeklinde konuştu.