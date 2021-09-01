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Toroslar Kaymakamı Şahin için veda programı düzenlendi - Son Dakika

Toroslar Kaymakamı Şahin için veda programı düzenlendi

01.09.2021 16:34
Toroslar Kaymakamı Şahin için veda programı düzenlendi, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Antalya'nın Aksu ilçesine atanan Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin için veda programı düzenledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Antalya'nın Aksu ilçesine atanan Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin için veda programı düzenledi.

Veda programında konuşan Başkan Yılmaz, Kaymakam Şahin ile görev yaptıkları süre boyunca uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Pandemi döneminde hep birlikte gönül bağımızı ortaya koyduk. İlçemize sunduğu değerli hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Yeni görev yerinde başarılarının devamın diliyoruz" dedi.

Kaymakam Şahin ile yaklaşık 2.5 yıldır birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, "İlçemizde devletimizin atanmış bir yöneticisi olarak kendisinden ağabeylik, dostluk gördük. Bizim önümüzü hep açtı, destekledi. Özellikle pandemi döneminin ilk yılında virüsün daha ne olduğunu bilmediğimiz ve tedavisinin olmadığı süreçte toplum sağlığını korumak adına Ar-Ge çalışmalarımızı yaptık. Ben kendisine şahsım, belediyem, Toroslar, Mersin ve büyük Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Devlet adamı bakış açısı dolayısıyla kendisine minnettarız .Yeni görev yeri olan Antalya Aksu'da da başarılı çalışmalarını devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

"Toroslar Belediyemiz ile çalışmaktan çok mutlu oldum"

Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin de Toroslar'dan ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşadığını ancak güzel dostluklar edindiği için de mutluluk duyduğunu belirterek, kendisinin onuruna düzenlenen bu veda program için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. Şahin, "Beş yıllık görev süremizi doldurduk. Çok sevdiğimiz Toroslar'dan, Mersin'den ayrılıyoruz. Ama memuriyet geldik, gidiyoruz. Güzel dostluklar, güzel ilişkiler kurabildiysek ne mutlu bize. Toroslar ilçemizdeki çalışmalar esnasında çok mutlu oldum. Çalıştığım arkadaşlarım hakikatten görevlerinin bilincinde pırıl pırıl, bizim her hangi bir şey söylememize gerek kalmadan işini yapan insanlar. Bu bakımdan da çok şanslıydım. Muhtarlarımız da her zaman yanımızda oldular. Toroslar Belediyemiz ile uyum içerisinde çalıştık. Belediyemizle ilgili bir hizmet olduğunda hiç düşünmeden 'Tamam halledebilecek durumdayım' dedim. Çünkü biliyordum yapacaklar. Hakikaten de öyle oldu. Bütün çalışmalarımızda yanımızda yer aldılar. Güzel dostluklarla Toroslar'dan ayrılıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Dul ve Yetimler Derneği adına şehit Eren Kızılgedik'in ailesi Kaymakam Şahin'e plaket vererek, teşekkür etti. Başkan Yılmaz da Kaymakam Şahin'e 'gönül bağı' plaketi takdim etti ve TORTEK eğitim merkezinde üretilen ve üzerinde tarihi yapı olan Toroslar ilçesindeki Kızıl Geçit Köprüsünün 3 boyutlu kağıt rölyef tablosunu hediye etti. - MERSİN

Toroslar Kaymakamı Şahin için veda programı düzenlendi
Toroslar Kaymakamı Şahin için veda programı düzenlendi
Toroslar Kaymakamı Şahin için veda programı düzenlendi

Atsız Afşın Yılmaz, Ahmet Hikmet, Toroslar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar Kaymakamı Şahin için veda programı düzenlendi - Son Dakika


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