TOROSLAR ŞAKAYIKLARLA ŞENLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

TOROSLAR ŞAKAYIKLARLA ŞENLENDİ

18.05.2022 13:22

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde şakayık çiçekleri açtı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde şakayık çiçekleri açtı. Torosları süsleyen şakayıkları koparmanın veya zarar vermenin cezası ise yaklaşık 110 bin lira.

Antalya'da 2016 yılında düzenlenen EXPO'nun sembol çiçeği olarak belirlenen şakayıklar, Torosların 1400 ile 1600 metre arasındaki rakımında yetişiyor. Mart ayı başında tomurcuklanmaya başlayıp, genelde mayıs ayı başlarında açan şakayıklar, bu yıl havanın soğuk gitmesi dolayısıyla mayıs ayı ortalarında açtı. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki Duman Dağı İp Burnu mevkiinde açan şakayıklar, doğayı süslemeye başladı. Genelde kırmızının tonlarında çiçekleri bölgedeki iklim ve nem koşullarına göre sadece 10-15 gün arasında yaşıyor. Ardından çiçeklerdeki tohumlar yere dökülüyor ve bu tohumlarla üreme sağlanıyor. Osmanlı'da 'Hasbahçe gülü' olarak adlandırılan, halk arasında 'Ayı gülü' olarak bilinen şakayıklar bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Sedir ormanlarında yetişen şakayıklar koruma altında ve sökülmesi veya koparılmasının cezası yaklaşık 110 bin lira.

Kaş Orman Müdür Yardımcısı Sümeyra Ezgi, Orman Bölge Şefi Samet Korsan ve görevlilerle beraber şakayıklarda inceleme yapan Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Görmüş olduğunuz şakayık çiçekleri, Torosların bir güzelliğidir. Her yıl mayıs ayının ilk haftasında açıp, mayıs ayı sonuna kadar çiçekli kalmaktadır. Sadece sedir ormanları arasında yetişmekte olup, 1400 ile 1600 metre arasındaki rakımlarda yayılış göstermektedir. Bu çiçeklerimiz Torosların bir güzelliği olup, bir tanesini koparmanın cezası 110 bin liradır. Biz bunları koparmayacağız. Çünkü çiçekler dalında güzeldir; yerinde güzeldir. Her zaman çiçekleri sevelim, ormanları koruyalım dedi.

TOROSLAR ŞAKAYIKLARLA ŞENLENDİ
TOROSLAR ŞAKAYIKLARLA ŞENLENDİ
TOROSLAR ŞAKAYIKLARLA ŞENLENDİ
TOROSLAR ŞAKAYIKLARLA ŞENLENDİ

YORUMLAR
500
'DÜŞÜNEN ADAM'IN HEYKELİNİ YAPAN RODİN'İN ESERLERİ ANTALYA'DA 'DÜŞÜNEN ADAM'IN HEYKELİNİ YAPAN RODİN'İN ESERLERİ ANTALYA'DA İŞ MAKİNESİYLE DRİFTE CEZA İŞ MAKİNESİYLE DRİFTE CEZA
Kaynak: DHA

Toros Dağları, Antalya, Mayıs, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOROSLAR ŞAKAYIKLARLA ŞENLENDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:50:58. #1.13#
SON DAKİKA: TOROSLAR ŞAKAYIKLARLA ŞENLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement