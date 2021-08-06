Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu 21 Kasım'da koşulacak - Son Dakika

Toroslar Belediyesince düzenlenecek Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu, 21 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Valilik himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle 21 Kasım'da koşulacak yarı maratonun yürütme kurulu toplantısı, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İlgili kurumların katıldığı toplantıda yarı maraton hakkında bilgi verildi, yol haritası görüşüldü.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, maratonun verimli gerçekleşmesi için çalışacaklarını, etkinliğin kentin tanıtımına faydalı olacağına inandığını belirtti.

Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de ilçede güzel bir etkinlik gerçekleştirileceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kentin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu ile kentimizin cadde ve sokakları binlerce sporcunun mücadelesine tanık olacak. İlçemizde ilk kez gerçekleştireceğimiz bu maratonla dünyanın birçok yerinden kentimize gelecek sporseverleri Toroslar'ımızda ağırlayacağız. Toroslar Belediyesi olarak toplum sağlığına faydası olacak her türlü etkinliğin altına imzamızı atmaya devam edeceğiz. Maratonun kaybedeni olmaz, herkes kazanır."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de etkinliğin kente kazanım sağlayacağını kaydetti.