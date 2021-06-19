Toroslar, Yörüklerle şenlenmeye başladı - Son Dakika

ANTALYA'da Isınan havayla birlikte Yörükler yaylalara göç etmeye başlarken, yayla bölgeleri de güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Antalya'nın yayla bölgelerinde bu yıl havanın serin gitmesi nedeniyle Yörükler göç yoluna geçen yıllara göre daha geç koyuldu. Kaş'a bağlı 1200 rakımlı Gömbe Yaylası yönünden Akdağ'ın yamaçlarına yapılan yolculukta, ilk olarak Subaşı Yaylası ile karşılaşılıyor. Kaş'taki Yörüklerin yazı geçirdiği, 2300 rakımlı Subaşı Yaylası, 300 dekar büyüklüğünde küçük bir ova. Yemyeşil otlarla kaplı olan Şubaşı Yaylası'ndan Torosların bağrından gelerek kıvrım kıvrım akan sular, yaylaya bereket ve güzellik katıyor. Subaşı Yaylası'nda 4 ay kalan Yörüklerin kimi bölgeye yaklaşık 100 kilometre yolu yürüyerek, kimi de hayvanlarını traktörlere ve kamyonlara yükleyerek çıkıyor. Yaylada tavuklar da Yörüklerle beraber geliyor ve her barakanın önünde veya sürünün başında köpek bulunuyor.