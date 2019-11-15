Son Dakika Haberleri: Toroslar zabıtası fırınları denetledi
Son Dakika Güncel Toroslar zabıtası fırınları denetledi - Son Dakika

Toroslar zabıtası fırınları denetledi

6 saat önce

Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan fırınları denetleyerek, iş yeri sahiplerini kurallara uymaları konusunda uyardı.

Toroslar zabıtası fırınları denetledi, System.String[]

Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan fırınları denetleyerek, iş yeri sahiplerini kurallara uymaları konusunda uyardı.


Toroslar Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren fırın, patiseri ve unlu mamul imalatı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde; hijyen koşulları, ekmek gramajı ve ambalaj kontrolüne kadar birçok konu titizlikle incelendi. Ekipler, özellikle sağlıksız koşullarda gıda üretimi ve satışı yapan iş yeri sahiplerini uyarırken, gıdaların uygun koşullarda saklanması gerektiğine de dikkat çekti.


Denetimlerle ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu denetimlerle amaçlarının iş yerlerine ceza yazmak olmadığını belirterek, "Halkımızın sağlığını korumak amacıyla gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde rutin olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli hizmet almasına önem veriyoruz" dedi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toroslar zabıtası fırınları denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]