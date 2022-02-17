Toroslar'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından marketlerde denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde KDV indirimi denetimi gerçekleştirdi.

İşletme sahipleri ve çalışanlarını bilgilendiren ekipler, ürünlerin KDV indirimlerini kontrol etti.

Etiket ile kasadaki fiyatların da karşılaştırıldığı denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri de incelendi.