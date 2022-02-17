Üye Girişi
Toroslar'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Toroslar'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

17.02.2022 14:55
Toroslar'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından marketlerde denetim yapıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından marketlerde denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde KDV indirimi denetimi gerçekleştirdi.

İşletme sahipleri ve çalışanlarını bilgilendiren ekipler, ürünlerin KDV indirimlerini kontrol etti.

Etiket ile kasadaki fiyatların da karşılaştırıldığı denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri de incelendi.

Toroslar'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Toroslar'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Toroslar'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

YORUMLAR
500

Toroslar Belediyesi, Toroslar, Mersin, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toroslar'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:10:22. #1.12#
SON DAKİKA: Toroslar'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement