Toroslar zabıtasından pazar yerlerinde sıkı denetim - Son Dakika
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Toroslar zabıtasından pazar yerlerinde sıkı denetim

7 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de tespit edilen korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilçede kurulan semt pazarlarında hijyen ve ürün etiketi denetimlerini sıklaştırdı.

Toroslar zabıtasından pazar yerlerinde sıkı denetim, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de tespit edilen korona virüs vakalarının artışı nedeniyle ilçede kurulan semt pazarlarında hijyen ve ürün etiketi denetimlerini sıklaştırdı.


Vatandaşların daha güvenli ve kaliteli hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde pazar esnafının hijyen kurallarına uyup uymadıkları ve gıda satış koşulları da kontrol edildi. Ekipler, temizlik ve hijyen kurallarına uymayan pazar esnafına uyarılarda bulundu.Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Halk sağlığını korumak açısından pazar denetimleri de büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerimiz ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Halk sağlığının korunmasında en önemli unsurlardan biri de kalabalık yerlerden uzak kalınmasıdır. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça çok kalabalık yerlere girmemesini istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:15 Kaynak: İHA

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