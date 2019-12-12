Toroslar zabıtasından tartılı denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar zabıtasından tartılı denetim - Son Dakika

Toroslar zabıtasından tartılı denetim

6 saat önce

Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kurulan pazarlarda etiket ve tartı kontrolü yaptı.

Toroslar zabıtasından tartılı denetim, System.String[]

Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kurulan pazarlarda etiket ve tartı kontrolü yaptı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimler kapsamında, perşembe günleri kurulan Halkkent Kapalı Pazar Yerinde, tartı kontrol noktası kurarak vatandaşların aldığı ürünlerin kilosunda hata olup olmadığını anlamak için yeniden tarttı. Daha sağlıklı bir alışveriş ortamının sağlanması amacıyla da pazarcı esnafını tek tek dolaşan ekipler, meyve ve sebzelerde yer alan etiketlerin kurallara uygunluğuna bakarak, fiyatların görünür şekilde yazılması konusunda uyarıda bulundu.


Bu denetimlerin vatandaşların haklarının korunması için gerçekleştiğini söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemiz genelinde belirli aralıklarla bu tür denetimler yapıyor. Amacımız pazarcı esnafımıza ceza kesmek değil, satışı yapılan ürünlerin kilolarında hata olmamasını sağlamak. Vatandaşlarımızın haklarını korumak amacıyla bu denetimlerimiz devam edecek" dedi.


Pazarcı esnafı ve vatandaşlar ise bu kontrolleri takdirle karşıladıklarını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN

Zabıta Müdürlüğü, Toroslar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı
Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı

Son Dakika Haberleri
21:03 Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
21:02 Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kadın yaralandı - Son Dakika
21:00 Vizyonda bu hafta - Son Dakika
21:00 Yeniden Refah Partisi Malazgirt ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika
21:00 Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polise teslim oldu - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:05:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar zabıtasından tartılı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]