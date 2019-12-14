Toroslara mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Mersin'in yüksek kesimleri yoğun kar yağışının etkisi altına girerken, Erdemli ilçesinde karda mahsur kalan 2 DSİ personeli, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.



Toroslara mevsimin ilk karı düştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Toros dağlarında kış mevsiminin ilk karının yağmasıyla birlikte mücadele çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, Mersin'in İç Anadolu Bölgesi'ne geçiş yollarından biri olan Toroslar ve Erdemli ilçeleri ile Karaman'ın Ayrancı ilçesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan Arslanköy Mahallesi'nde yılın ilk kar yağışının başlaması ile birlikte yol açma ve yol tuzlama çalışması yapıldı.



Erdemli ve Toroslar ilçelerinin sınırları içerisinde kalan toplam 40 kilometrelik alanda çalışmalarını yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 15 personel, 2 greyder, 2 kepçe, 2 kamyon ve 20 ton tuz ile tuzlama çalışması gerçekleştirerek trafiğin güvenli bir şekilde akmasını sağladı.



Mahsur kalan DSİ personelleri kurtarıldı



Öte yandan yoğun kar yağışının yaşandığı Erdemli ile Ayrancı arasındaki bağlantı yolunun 60'ıncı kilometresinde mahsur kalan 2 Devlet Su İşleri (DSİ) personeli, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. Kar yağışının aniden bastırması üzerine araç içerisinde mahsur kalan görevliler, jandarmayı arayarak yardım talebinde bulundu. Görevlilerin yardım talebi üzerine jandarma ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması ile kurtarılan DSİ personeli, çalışmalar dolayısıyla ekiplere teşekkür etti. - MERSİN