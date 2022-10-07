Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı - Son Dakika
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Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı

07.10.2022 14:29
Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı

Ekim ayının ilk günü sıcaktan kavrulan ve termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar Torosların doruklarında 3-4 santimlik beyaz örtüyle karşılaştı.

Gündoğmuş'a bağlı Akyarlar Mahallesi'nin hemen üzerinde bulunan, yüksekliği 2 bin 300 metre ile 2 bin 500 metre arasında değişen Akdağ'a dün gece kar yağdı. Kar, dağın doruklarını beyaza bürüdü.

"BİRDEN ERİDİ"

Toroslara yağan karı fotoğraflayan Hasan Aksoy, "Sabah kalktığımızda Akdağ'ın dorukları karla kaplıydı. Ardından güneş açtı, kar birden eridi. Bu mevsimde ilginç bir bir güzellik oluşturdu. Karın kalınlığı yaklaşık 3-4 santim vardı" dedi.

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Antalya'da termometreler ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü. Aniden artan sıcaklık nedeniyle caddeler boşalırken, vatandaşlar soluğu sahil ve ağaç gölgelerinde aldı.

"KIŞ GELDİ DİYORDUK AMA GELMEMİŞ"

Sıcaklık karşısında oldukça şaşırdığını belirten Ali Gülmez, "Ofisteyken bu sıcaklığı hissetmiyordum. Dışarı çıkınca şuan hissediyorum. Kış geldi diyorduk ama gelmemiş daha" dedi.

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Kaynak: DHA

Toros Dağları, Gündoğmuş, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı - Son Dakika

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