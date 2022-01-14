TOROSLARDA KAR VE HEYELANLA MÜCADELE SÜRÜYOR - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Manavgat, Akseki ve İbradı'da heyelan ve kar nedeniyle kapanan yolları açmaya devam ediyor. Bir yandan kar temizleme çalışması bir yandan tuzlama çalışması yapılırken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde 4 gün etkili olan kar yağışı ve sağanak, beraberinde heyelanları da getirdi. Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı Taşatan Yolu güzergahında bulunan Bedan Karaköy, Gören ve Köprülü'de kar ve heyelan, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda bekleyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek yolu trafiğe açtı. YAYLADA KAR MÜCADELESİ

Alanya'nın yaylalarında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İmamlı, Özvadi ve Uğrak yaylalarındaki karla mücadele çalışmaları Karaman il sınırına kadar yapıldı. Ekipler özellikle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için nöbetlerine devam ediyor. Diğer yandan heyelan nedeniyle yuvarlanan taşların yıktığı Mahmutseydi Mahallesi'ndeki evin hafriyatı yoldan kaldırıldı. Mahalle yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

AKSEKİ'DE YOLLAR KAPANMIYOR

Akseki'nin yüksek kesimlerinde de yol açma çalışması yapılıyor. Greyder ve dozerlerle Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan yollarda biriken karları temizleyen ve ulaşıma açan ekipler, zorlu kış şartlarında büyük özveriyle çalışıyor. Gümüşdamla Mahalle Muhtarı Osman Gün, mahalle yollarının sürekli kardan temizlendiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekiplere teşekkür etti. İBRADI'DA TUZLAMA YAPILDI

Akseki Kuyucak'ta yaşayan vatandaşlar da yollarını açık tutan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından son derece memnun olduğunu belirtti. İbradı'da kardan temizlenen yollarda don olan noktalarda tuzlama çalışması yapıldı.

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

Öte yandan Manavgat'ta Karavca Mahallesi grup yolunun heyelandan çökmesi sonucu ulaşım yapılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kapanan mahalle yolunu açma çalışmalarına başladı. Mahalle sakinlerinin heyelandan dolayı kapanan grup yolu yerine ulaşımlarını Demirciler-Saraçlı grup yolundan sağlamaları istendi. Ayrıca bu yolları kullanacak vatandaşlar, trafik işaret ve yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.