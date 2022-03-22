Toroslarda karla mücadele - Son Dakika
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Toroslarda karla mücadele

22.03.2022 21:06

Toroslarda karla mücadele Adana'nın Toros eteklerinde etkili olan tipi kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ekiplerin mücadelesiyle açıldı.

Toroslarda karla mücadele

ADANA - Adana'nın Toros eteklerinde etkili olan tipi kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ekiplerin mücadelesiyle açıldı.

Tufanbeyli ilçesinde önceki gün etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile Hanyeri ve Doğanlı mahallerinin yolları kapandı. Kapanan yolların açılması için Tufanbeyli Belediye'sine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun mesai harcayarak yeniden ulaşıma açtı. Bölgede ekiplerin ara güzergahlarda çalışmasını sürdüğü belirtildi.

İlçede zorlu kış şartlarının hala kendini gösterdiğini belirten İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü, "Demiroluk, Doğanlı ve Hanyeri mahallemizde ulaşıma kapanan yolları açmak için ekiplerimiz yoğun mesailerini sürdürüyor. Mart ayında Adana'da kar yağışına ev sahipliği yapıyoruz. Kışın son günlerini yaşarken ilçemizde baharın gelişini sevinçle karşılayacağız" dedi.

Toroslarda karla mücadele
Toroslarda karla mücadele
Toroslarda karla mücadele

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Toros Dağları, Hisarcık, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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