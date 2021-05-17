Toroslarda konuşlandırdığı "mobil arı tırı" ile organik bal üretiyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bal üreticisi Hüseyin Tepe, geliştirdiği "mobil arıcılık sistemi" ile Toros Dağlarının yüksek rakımlarında gezerek doğal bal elde ediyor.

Doğal ve kaliteli bal üretimi için araştırma yapan 50 yaşındaki Tepe, Manavgat'ın sıfır rakımından Toroslar'daki 2 bin 500 rakıma kadar tüm çiçeklerden bal elde etmek için "gezici mobil arı tırı" yaptırmaya karar verdi.

Benzerlerinden daha büyük ve teknolojik bir arı tırı projesi hazırlayan Tepe, mekanik ve elektronik sistemli her birinde 20 çıta bulunan 350 kovanlı tır dorsesi yaptırdı.

Güneş panelleri ile kendi elektriğini üretme özelliğine de sahip olan tırda, güvenlik kameraları, uydu sistemi, internet, araç takip sistemi, raylı çelik kovan sistemi, bal sağma ünitesi, bal dinlendirme ünitesi, su tankı, ilaçlama tankı, arı peteklerini muhafaza deposu, jeneratör ve yangın söndürme tüpleri bulunuyor.

Park edildiği sırada arazi şartlarına göre aracın dengede durmasını sağlayan mekanik sistem de bulunan tırda, hareket halinde kötü hava şartlarından arıların zarar görmemesini sağlayan raylı kayar branda sistemi de devreye giriyor.

Sistem, güneş panellerinden elektrik üretilemediği durumda ise jeneratörün devreye girmesine imkan sağlıyor. Kışın arıları muhafaza etmek için ısıtma sisteminin de yer aldığı tırda, ayrıca iki insanın rahatlıkla yaşayabileceği yatak ve yaşam malzemelerinin bulunduğu bir oda bulunuyor.

Sezonda elde edilen ve analiz için laboratuvara gönderilen bal, gerekli incelemenin ardından paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

"Organik bal merakı arıcı yaptı"

Tepe, AA muhabirine, organik doğal bal yemek için arıcılığa merak sardığını ve zamanla arıcılığı geliştirdiğini söyledi.

Eşi ile birlikte arıcılığa yer kovancılığı ile başladığını ifade eden Tepe, daha sonra işinde uzmanlaştığını aktardı.

Tepe, "Aslında önceden arıcılık değil, hamallık yapmıyormuşuz. Bir yerden bir yere kovanları taşıyıp duruyorduk. Kaliteli bal elde etmek için sürekli çiçeği takip etmek gerekiyor. Ben de hem daha kolay hem de daha kaliteli bal elde etmek için bu sistemi yaptırmaya karar verdim. Burada çok güzel coğrafyamız var. Sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma 130 kilometrelik bir mesafe var. Bu yüzden kovanları taşımak için 'gezici mobil arı tırı' yaptırdım." ifadelerini kullandı.

Bu sistemle her 21 günde rakım ve konum değiştirdiklerini aktaran Tepe, "Tırımız 9 ayrı rota değiştiriyor. Nisan ayından Manavgat'ta ilk sıfır rakımdan 500 rakıma çıkıyoruz, ardından bin rakıma, bu şekilde 2 bin 500 rakıma kadar çıkıyoruz. Her çıktığımız rakımda çiçeği yakalayabiliyoruz. Bu şekilde arının da performansı artıyor. Doğal bir iş yapmış oluyoruz ve şeker vermeden organik bal üretmiş oluyoruz." dedi.

Gezici tırı ile devlet desteğinden de yararlandığını dile getiren Tepe, sistemin kendisini bir yılda amorti ettiğini anlattı. Üretim kapasitesinin hava şartlarına, çiçeğe ve arının gücüne bağlı olduğu bilgisini veren Tepe, "gezici mobil arı tırı" ile geçtiğimiz yıl 4 ton bal aldığını, 2021 yılında ise 10 ton bal elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Tepe, geçtiğimiz yıl balın litre fiyatını ise 200 liradan sattıklarını belirtti.