Toroslarda "saklı cennet" Kisecik Kanyonu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yer alan ve yöre halkı tarafından "saklı cennet" olarak anılan Kisecik Kanyonu, sıcak havadan bunalanların ve doğaseverlerin uğrak mekanı haline geldi.

Toros Dağlarının eteklerinde Çamlıyayla ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki kanyon, doğal güzelliği ve serin havasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dağın eteklerinden doğan soğuk suya girerek serinleme şansı bulan ziyaretçiler, iki dağın birleştirdiği kanyon arasında sallarla da keyifli bir yolculuğa çıkıyor.

Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru ve yeşil doğasıyla bölge, doğa sporları ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Kanyona Mersin'den gelen Mehmet Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında Çukurova sıcağından kaçmak için burayı sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, "Her hafta sonu ailecek buraya geliriz. Özellikle çocuklar burada çok güzel zaman geçiriyor. Serin ve temiz havası ve buz gibi suyuyla burası adı gibi saklı cennet." dedi.

Adana'dan yakınlarıyla gelen Zahide Ulaş da il dışından gelen misafirlerini mutlaka kanyonu görmeleri için bölgeye getirdiğini aktararak "Bu cenneti herkesin görmesi lazım. Havasıyla, suyuyla muhteşem bir yer." ifadelerini kullandı.