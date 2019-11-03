Toroslardaki 300 yıllık sarnıcın restore edilmesi isteniyor

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi'ndeki Osmanlı döneminden kalma 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi sarnıcın restore edilmesi isteniyor. Mahalle Muhtarı Mahir Akkuş, "Biz bu sarnıcın restore edilerek kurtarılmasını istiyoruz. Bu tarih yok olmasın" dedi.

Kaş'a bağlı Çeşme Mahallesi Akdere mevkisindeki tarihi göç yolu üzerinde bulunan Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 300 yıllık, hala kullanılan su sarnıcı bulunuyor. Ancak tarihi sarnıcın kubbesinde bulunan Horasan harçları yok olmak üzere. Sarnıcın dış duvarının bir bölümü yıkılmış durumda, ancak içi sapasağlam ayakta ve su dolu. Sarnıç, yöredeki çobanlar tarafından hala kullanılıyor.

'DIŞ DUVARLARI YIKILMAYA BAŞLADI'

Çeşme Mahallesi Muhtarı Mahir Akkuş, "Sarnıcın restore edilmesi için bundan 7-8 yıl önce Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurdum. Uzmanlar gelip inceledi. Alnındaki yazıtı çıkararak götürdüler. Daha sonra yazıtı okuyup, geri getirerek yerine taktılar. Alındaki yazıtın Osmanlıca olduğunu, bu sarnıcın 250- 300 yıllık olduğunu söylediler. Sarnıcın sahilden yayla çıkan Yörüklerin ve sahilden ticaret için yaylaya çıkan tüccarların konaklama noktası olduğunu belirttiler. Restore edileceğini söylediler. Ancak bir gelişme olmadı. Dış duvarları yıkılmaya başladı. Kubbenin üstündeki Horasan harcından yapılan sıva dökülmeye, yok olmaya başladı. Biz bu sarnıcın restore edilerek kurtarılmasını istiyoruz. Kaş- Gömbe Yaylası yoluna sadece 1200 metre uzaklıkta. Bu sarnıcın restore edildikten sonra yola bir levha konularak ziyarete açılması gerekir. Bu tarih yok olmasın" dedi.