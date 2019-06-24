Son Dakika Haberleri: Toroslardaki doğal güzellik Yeşil Göl
Son Dakika Güncel Haber

Toroslardaki doğal güzellik Yeşil Göl

1 saat önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın eteklerinde bulunan Yeşil Göl, güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Toroslardaki doğal güzellik Yeşil Göl, System.String[]
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın eteklerinde bulunan Yeşil Göl, güzelliğiyle hayran bırakıyor. Adını suyunun renginden alan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Yeşil Göl, denizden 1990 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesinin altında yer alan bir krater gölü. Akdağ'ın yamaçlarında eriyen karlarla birlikte 12 derece civarındaki sıcaklığa sahip Yeşil Göl'ün suyu, toprağın altından Gömbe Yaylası'na doğru süzülerek akıyor. 50 dekar alana sahip Yeşil Göl, adını suyunun renginden alıyor. Yeşil Göl'den kayaların arasından akan su borulara alınarak, Kaş, Demre ve Elmalı'nın mahallelerinde içme suyu olarak kullanılıyor. Gölün suyunun bir bölümünün Uçarsu Şelalesi'nin kaynaklarından geldiği söyleniyor. Bu nedenle Yeşil Göl, Uçarsu Şelalesi gibi Alevi vatandaşlar tarafından kutsal sayılıyor.
Karayoluyla ulaşım bulunmayan Yeşil Göl'e ulaşmak için bir müddet yürümek gerekiyor. Bu nedenle çok fazla ziyaretçisi yok. Bazı yabancı turistler dağları tepeleri aşarak Yeşil Göl'ün güzelliğini keşfediyor. Yaz sıcaklarında bazı vatandaşlar yaya ve arazi araçlarıyla bu gizemli güzelliği keşfetmeye geliyor.
Kendisini halk ozanı olarak nitelendiren Niyazi Güngör, zaman zaman Yeşil Göl'e çıkarak bağlamasıyla yöreyle ilgili kendi bestelerini çalıp söylüyor. Niyazi Güngör, "Yeşil Göl bir doğa harikası. Buraya herkes gelsin, burayı görsün" dedi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
Gömbe, Antalya, Akdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'ye olan yakınlığıyla tanınan Gülben Ergen, Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı Asker Doğu Karadeniz'de iki PKK'lının peşinde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 12:09:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toroslardaki doğal güzellik Yeşil Göl
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]