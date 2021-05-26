TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI - Son Dakika

TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI

26.05.2021 11:53

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İvriz Kaya Anıtı'nın önünden geçen İvriz Çayı'na, Toros Dağları'nın derinliklerinde biriken kar sularıyla beslenen pınardan, bu yıl hiç su akmadı.

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İvriz Kaya Anıtı'nın önünden geçen İvriz Çayı'na, Toros Dağları'nın derinliklerinde biriken kar sularıyla beslenen pınardan, bu yıl hiç su akmadı. Her yıl mayıs aylarında akmaya başlayan su, İvriz Baraj Göleti'nde birikip Ereğli Ovası'ndaki yaklaşık 400 bin dekarlık tarım alanının sulanmasını sağlıyor.

Toros Dağları'ndan gelen suyu aynı adı taşıyan İvriz Barajı'na taşıyan çay, dağın derinliklerinden gelen kar suyunun aktığı kaynaktan her yıl mayıs ayı ortalarında akım başlıyor ve ağustos ayı sonlarına kadar devam ediyor. Ancak bu yıl pınardan hiç su akmadı. Sadece başka bölgelerden yer altından çıkan debisi az sular, çay kanalıyla İvriz Baraj Göleti'nde birikti.

400 BİN DEKARLIK TARIM ARAZİSİ SULANIYOR

Yağmur ve kar suları hariç, İvriz ve Deli Mahmut çaylarından akan sular sayesinde 80 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda, nisan ve ağustos ayları arasında biriken 180 ila 200 milyon metreküp arasındaki su ise bölgedeki yaklaşık 400 bin dekarlık alanın sulanmasını sağlıyor. Bu yıl bölgedeki kuraklık nedeniyle ise sadece yaklaşık 46 milyon metreküp su birikmiş durumda ve bu suyun da 16 milyon metrekübü şu ana kadar tarımsal sulamada kullanıldı.

İVRİZ KAYA ANITI'NIN ÖNÜNDEN GEÇİYOR

İvriz Çayı'nın en büyük özelliği ise UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İvriz Kaya Anıtı'nın önünden geçmesi. Geç Hitit döneminin önemli eserleri arasında yer alan kaya anıtı üzerinde Arami, Asur ve Frig etkileri de gözlenmekte. Doğal bir güzelliğine sahip olan kaya anıtı, dünyada tarım üzerine yapılan tek kaya anıtı olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi olan kaya anıtı bereketi simgeliyor.

TARLADAKİ ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

Bereketi simgeleyen kaya anıtının bulunduğu alandaki çaya bu yıl su akmaması çiftçiyi endişelendirdi. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Toros Dağları'nın derinliklerinde biriken kar sularının aktığı pınardan belki de tarihte ilk kez su akmadığını söyledi. Çelik, "Burası dünyada ilk tarımın yapıldığı yer olan İvriz Kaya Anıtı'nın bulunduğu bölge ve bu pınardan belki de tarihinde ilk kez su akmadı. Toros Dağları yüksek olduğu için biriken kar suları, bölgemizin tarım arazilerinin sulanmasını sağlıyordu" dedi.

Suyun akmaması nedeniyle tarlada ekili ürünlerin zarar gördüğünü ifade eden Çelik, "Buradan akan su, Ereğli Ovası'ndaki yaklaşık 400 bin dekar alanın sulanmasını sağlıyordu. Hatta su fazla olduğu için barajın taşmaması için zaman zaman tahliye işlemleri yapılıyordu. Ancak bu yıl barajda su yok, ürünler su olmayınca fazla yetişmedi. Bu nedenle de ekili alanların yüzde 50'sindeki ürünler sökülmeye ve tarlalar yeni ekim için hazırlanmaya başladı. Çiftçimiz mağdur, Devletin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Bölge halkından Hüseyin Özdemir (62) ise, "20 yıldır buraya gelip gidiyorum. Burası Allah'ın bir nimetiydi. Buradan buz gibi su akıyordu. Akıntıdan karşıya yürüyerek geçilmediği için köprüler yapmışlardı. Ama bu yıl çay kuru. Çayın bu şekildeki kuru halini biz ancak sonbaharda görüyorduk" dedi.

TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI
TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI

İvriz Kaya Anıtları, Toros Dağları, Halkapınar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den

Son Dakika Haberleri
12:37 Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor
12:13 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi
12:13 Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı
12:08 Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı         
13:02
Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi         
12:37
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi         
11:22
Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!         
10:50
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık         
10:09
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim         
09:51
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 13:48:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOROSLARIN ETEĞİNDEKİ İVRİZ ÇAYI'NA BU YIL KAYNAĞINDAN SU AKMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement