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Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve masmavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve masmavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor

30.05.2021 10:32

Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve masmavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor Antalya'da sıcaktan bunalanlar 1702 rakımlı "Dipsiz Göl"'de serinliyor Antalya'nın Akseki ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar 1702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl'e girerek serinliyor Akseki...

Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve masmavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor

Antalya'da sıcaktan bunalanlar 1702 rakımlı "Dipsiz Göl"'de serinliyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar 1702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl'e girerek serinliyor

Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan Göktepe Sülek Yaylası'ndaki göl, doğal güzelliğiyle de görenlerin ilgisini çekiyor.

Nilüfer çiçekleriyle fotoğraf meraklılarının da gözdesi olan gölde vatandaşlar yürüyüş yapıp, balık tutuyor.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar göle girerek, serinliyor. Gölde yüzme keyfi yaşayan Hadi Mutlu, herkesin tatile denize giderken kendilerinin de yaylaya gelerek göle girdiğini belirtti. Gölün oldukça berrak olduğunu kaydeden Çınar, gölde yüzmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Hayvancılık yapan ailesi ile birlikte her yıl yaz aylarında Sülek Yaylası'na geldiklerini, yaz boyunca 3-4 yayla değiştirdiklerini söyleyen Mutlu, " Yaz döneminin tamamı yaylalarda geçtiği için Manavgat'a gidemiyoruz. İnsanlar Side'de yaz ayında ılık deniz suyunda yüzerlerken biz ise Sülek Yaylası'nda bulunan Dipsiz gölün buz gibi sularında yüzüyoruz. Hem yayla havası alıyoruz hem de dipsiz gölün serin sularına girerek yüzmenin keyfini yaşıyoruz. Gölün suyu çok soğuk. Suya girince insanın bedeni titriyor. Buna rağmen yüzmenin keyfini yaşıyoruz" diye konuştu.

Manavgat'ın Karacalar Sülek Mahallesi'nden Sülek Yaylası'na çıkan Ahmet Arı ise, her yıl yaz ayında hayvanlarını otlatmak için Sülek Yaylası'na çıktıklarını söyledi. Arı, "Yaylamızın içinde yer alan Dipsiz Göl'de serinleyerek yüzüyoruz. Denize gitmesek de bizim için fark etmiyor. Çünkü hem yaylada olmanın keyfini hem de su soğuk olmasına rağmen yüzmenin keyfini yaşıyoruz. İstediğimiz zaman gölün serin sularında serinliyoruz" dedi.

Torosların kuzey yamaçlarında bulunan ve 72 metre derinliği kadar ulaşan gölde, alabalık ve aynalı sazan gibi balık türleri yaşıyor. Doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Dipsiz Göl'ün çevresi bahar aylarında rengarenk çiçeklerle süsleniyor. Gölün, sızıntılar ile beslenen mavi suyu, her mevsim aynı berraklıkta kalmayı başarıyor.

Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve masmavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor
Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve masmavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor
Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve masmavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor
Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve masmavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor

Manavgat, Antalya, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve masmavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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