Torosların zirvesinde off-road yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torosların zirvesinde off-road yaptılar - Son Dakika

Torosların zirvesinde off-road yaptılar

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde off-road tutkunları, Torosların zirvesinde zorlu arazi şartlarında off-road heyecanı yaşıyor.

Torosların zirvesinde off-road yaptılar, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde off-road tutkunları, Torosların zirvesinde zorlu arazi şartlarında off-road heyecanı yaşıyor.


Ermenek ilçesinde 21 araçlık off-road grubu hafta sonlarını fırsata çevirip etkinliklere devam ediyor. Özellikle kış aylarında daha fazla buluştuklarını belirten ekiptekiler, kar yağmasını dört gözle bekliyor. Zorlu arazi şartlarını daha çok sevdiklerini belirten off-road tutkunları, çamur, kar ve dik yamaçların daha fazla heyecan verici olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce kurulan grupta 1952 model araçların da olması dikkat çekti. Ermenek ilçesinde meydandan başlayan turda, Ermenek Mut yolu üzerinden Evsin köyüne ulaşıldı. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekiptekiler, indikleri vadiden çıkarken zorlandı.


Ermenek Off-Road Kulübü Başkanı Mustafa Nusret Aydoğdu, Ermenek'ten çıkarak Evsin köyü üzerinden Mersin'in Mut ilçesi Becidüzü yaylasına kadar yaklaşık 80 kilometre yol geldiklerini anlatarak, "Buradan Damlaçalı ve Tekeçatı üzerinden tekrar Ermenek'e döneceğiz. Bugün yedi araç ile çıktık, kulübümüze kayıtlı 21 aracımız var. İl dışı gezilerimiz oluyor. Gazipaşa, Alanya, Yunt Yaylası, Mut ve Karaman merkeze geçiş yapıyoruz. Çamur olduğu zaman baraj yakınlarına gidiyoruz. Kar olduğu zaman off-road daha fazla yapıyoruz. Ciplerin gidebildiği her yere, zirvelere çıkmaya çalışıyoruz. Off-road tutkunlarını Toros dağlarının zirvesinde bulunan Ermenek'e bekliyoruz" dedi. - KARAMAN

Karaman, Ermenek, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Bereket' tek seferde, 16 yavru dünyaya getirdi
250 haneli mahalleden 500'ü aşkın öğretmen çıktı Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:05 Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2) - Son Dakika
17:04 Belediyeden öğrencilere büyük jest - Son Dakika
17:04 Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar - Son Dakika
17:00 Yüzde 40 Hibeli düve alımı destek başvuruları başladı - Son Dakika
16:59 Başkan Güder, Teknopark sohbetlerinin konuğu oldu - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:10:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Torosların zirvesinde off-road yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]