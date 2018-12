Torosların zirvesinde yamaç paraşütü

Torosların zirvesinde yamaç paraşütüAdrenalin tutkunu yamaç paraşütleri bu kez Davraz kayak merkezinden havalandıTorosların zirvesinde yamaç paraşütlü Davraz tanıtımıBeyaz örtüde koşarak mavi göklerde özgürlüğe ulaştılarYamaç paraşütü pilotu Samed Özata: "Davraz'ı uçuşun en top noktası yapmak istiyoruz, Muğla Fethiye 'nin Ölüdeniz 'i varsa, Isparta 'nın da Davraz Kayak Merkezi var"ISPARTA - Davraz Kayak Merkezi'ni tanıtmak için harekete geçen adrenalin tutkunları, karlı dağlardan koşarak mavi göklere yükseldikten sonra yaşadıkları anları kayıt altına alarak, herkesi Isparta'ya davet ettiler. Isparta'daki 6 uçuş noktalarından birinin Davraz Kayak Merkezi olduğunu belirten Yamaç Paraşütü Pilotu Samed Özata, "Tek kişilik ve çift kişilik uçuşlarımız var, yazın ve kışın devam ediyor, her mevsim uçuyoruz. Davraz'ı uçuşun en top noktası yapmak istiyoruz. Muğla Fethiye'nin Ölüdeniz'i varsa, Isparta'nın da Davraz Kayak Merkezi var. Buradaki en güzel uçuş Davraz'dan yapılır" dedi.Isparta'da adrenalin tutkunları Davraz Kayak Merkezi'ni tanıtmak ve bölgedeki yamaç paraşütü uçuşlarını canlandırmak adına uçuş yaptılar. Akdeniz Bölgesi 'nin parlayan yıldızı olarak anılan ve Toros Dağlarının zirvesinde kurulu 2635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü heyecanı yaşanıyor. Adrenalin tutkunları, Isparta'daki farklı özelliklere sahip kayak merkezini tanıtmak adına 2 bin metrenin üzerindeki rakımda uçuş yaptılar.Karlı tepelerden rüzgar eşliğinde tepeden aşağı koşarak havalanan adrenalin tutkunları, beyaz manzara eşliğinde mavi gökte özgürlüğün doruğuna çıktılar. Yamaç paraşütüyle tandem (çift kişilik) uçuş yapan tutkunlar, heyecanın doruklarına çıktılar. Yamaç paraşütü pilotu Samed Özata ile birlikte havalanan Ferhat Kaya , havadaki dakikaları İhlas Haber Ajansı 'nın aksiyon kameralarına anlattı.Kaya: "Davraz'da yamaç paraşütü yapılabiliyor"Tandem yamaç paraşütü yolcusu Ferhat Kaya, "Yamaç paraşütçü arkadaşımız Samed ile birlikte şu anda Davraz Kayak Merkezi semalarında yamaç paraşütü yapıyoruz. Davraz'da mükemmel bir duygu. Gerçekten güzel bir manzara var, harika, müthiş dönüşler. Davraz'da yamaç paraşütü yapılabiliyor" dedi. Kaya, yamaç paraşütüyle yaklaşık 2 bin metrenin üzerindeyken, "Yükseklik korkusu olanlara hiç tavsiye etmiyorum ama güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.Özata: "Davraz'ı uçuşun en 'top' noktası yapmak istiyoruz"Yamaç paraşütü pilotu Samed Özata ise Davraz Kayak Merkezi semalarından, "Herkesi Davraz'a bekliyoruz, herkes uçsun, herkes kaysın" tavsiyelerinde bulundu. İHA Muhabiri'ne açıklamalarda bulunan yamaç paraşütü pilotu Özata, Isparta içerisinde Davraz ile birlikte 6 uçuş noktalarının bulunduğunu söyledi. Özata, "Bir tanesi ileride gözüken Eğirdir Karatepe , diğeri ise son dönemde Davraz Kayak Merkezi. Tek kişilik (Single) ve çift kişilik (Tandem) uçuşlarımız var. Yazın ve kışın devam ediyor, Isparta'da her mevsim uçuyoruz. Davraz'ı uçuşun en top (zirve) noktası yapmak istiyoruz. Yani en iyi yer olacak inşallah. Muğla Fethiye'nin Ölüdeniz'i varsa, Isparta'nın da Davraz Kayak Merkezi var. Buradaki (Isparta) en güzel uçuş Davraz'dan yapılır" şeklinde konuştu."Başka yerde kayarken ya da uçarken göl manzarası görebilmeniz çok düşük ama Davraz'da her tadı yaşayabiliyorsunuz"Özata açıklamalarının devamında, "Davraz'dan uçarken hem kayak merkezi manzarası, hem kayak yapanları, hem de çevredeki diğer karlı dağlar ile Eğirdir Gölü 'nün eşsiz manzarasını da görebiliyorsunuz. Eğirdir Gölü bilindiği gibi Türkiye 'nin en büyük göllerinden bir tanesi ve bir kayak merkezinden kayarken ya da uçarken göl manzarası görebilmeniz çok düşük ama burada her tadı yaşayabiliyorsunuz" ifadelerine yer verdi."En az bir kez gelip, bu heyecanları tatmanız gerekiyor"Özata son olarak şunları söyledi; "Davraz'ı anlatmaya gerek yok, bilen biliyor zaten ama bilmiyorsanız da en az bir kere buraya gelip, bu heyecanları tatmanız gerekiyor."Yamaç paraşütü sporcuları ve adrenalin tutkunları yaptıkları uçuşlarla herkesi Davraz'a davet ettiler.