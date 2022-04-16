Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı

16.04.2022 03:13

Malatya'da torpido kısmındaki özel düzenekle açılan bölümde uyuşturucu ve silah ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da torpido kısmındaki özel düzenekle açılan bölümde uyuşturucu ve silah ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Otomobilde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, aracın torpido kısmında özel düzenekle açılan bölmede 185 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y, A.K, M.Y'nin işlemleri sürüyor.

Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı
Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı
Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu Son dakika haber... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu Son dakika haber: Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika haber: Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Malatya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi
00:15 Ali Koç konuştu! Fenerbahçeli taraftarlar esprili bir dil kullandı
00:02 Motorine gece yarısı zam geldi!
00:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınlarla iftar yemeğinde buluştu!
00:00 Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddet uyguladı
23:59 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bir şey kaybetmedik, stres yok
23:05 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ilk yorum: Saygı duyacağız
23:03 Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun eşi benzeri yok
23:00 Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
22:31 Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 03:27:02. #1.11#
SON DAKİKA: Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement