Son Dakika › Güncel › Torpidosunda uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
Torpidosunda uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı
6 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:38 Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzburgazı mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada torpido kısmına gizlenmiş 15 gram metamfetamin ele geçirildi.
Otomobildeki zanlılar S.Ç ile E.H.U gözaltına alındı.
Hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, geçim kaynakları oldu Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım