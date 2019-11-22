Son Dakika Haberleri: Torpidosunda uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı
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Torpidosunda uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Torpidosunda uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzburgazı mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada torpido kısmına gizlenmiş 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobildeki zanlılar S.Ç ile E.H.U gözaltına alındı.

Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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