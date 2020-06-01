Torpidoya gizlenen eroin zulasını polis patlattı - Son Dakika

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklanırken, operasyonlarda bir aracın torpido gözüne gizlenen eroin ise ekiplerin dikkati ve eğitimli köpekler sayesinde bulundu.



Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi gözaltına alındı. Yakalanan ve adliyeye sevke dilen bu şahıslardan 13'ü ise tutuklanarak ceza evine gönderildiler.



Yapılan operasyonlarda 72 gram eroin, 531 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 10 adet mermi ele geçirildi.



Operasyonlar arasında en dikkat çekici olan ise aracın torpidosunda eroinin bulunması oldu. Zehir tacirlerinin durdurulan aracında eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada torpido kısmında zulalanmış halde eroin bulundu. Ekipler uyuşturucu tacirlerinin zulasını eğitimli köpekler sayesinde patlattı. - DENİZLİ