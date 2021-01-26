Torpidoya gizlenen tarihi İncil'i jandarma buldu - Son Dakika

Torpidoya gizlenen tarihi İncil'i jandarma buldu
26.01.2021 17:47
- Torpidoya gizlenen tarihi İncil'i jandarma buldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denetimler sırasında bir aracı durdurup arama yapan jandarma ekibi, torpidoya gizlenmiş deri üzerine yazılı İncil'i buldu.
- Torpidoya gizlenen tarihi İncil'i jandarma buldu
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denetimler sırasında bir aracı durdurup arama yapan jandarma ekibi, torpidoya gizlenmiş deri üzerine yazılı İncil'i buldu.
Tarihi eser kaçakçılığı ila mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar Feribot İskelesi girişinde araçlar üzerinde kontrol yaptı. Kontroller sırasında durdurulan bir araç içerisinde detaylı arama yapan jandarma, torpido bölümüne gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı İncil ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 4 şahıs da yakalanarak, haklarında işlem başlatıldı.
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