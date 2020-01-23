Torpidoya gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu - Son Dakika
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Torpidoya gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

7 saat önce

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen operasyonda, otomobilin torpidosuna gizlenen uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği buldu.

Torpidoya gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu, System.String[]

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen operasyonda, otomobilin torpidosuna gizlenen uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği buldu.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde, Gümüşova'da yol emniyet ve kontrol uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında şüpheli görülen sürücü S.U.'nun aracı durduruldu. Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri narkotik köpeği sayesinde, şüphelilerin otomobilin torpidosuna koyduğu uyuşturucuyu buldu. Aracın torpidosunda kağıda sarılmış vaziyette 4 gram kubar esrar maddesi bulundu. Araç sürücüsü S.U. uyuşturucu madde bulundurmak suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - DÜZCE

Narkotik, Gümüşova, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:49 Kaynak: İHA
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