Torpidoya saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu - Son Dakika

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Torpidoya saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
6 saat önce
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin torpidosuna gizlenen uyuşturucu madde, narkotik köpeği tarafından bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin torpidosuna gizlenen uyuşturucu madde, narkotik köpeği tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gümüşova ilçesi Adaköy uygulama noktasında yol emniyet ve kontrol uygulaması düzenlendi.
Uygulama esnasında S.U. idaresindeki otomobil kontrol amaçlı durduruldu.
Otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, torpidoda 4 gram kubar esrar buldu.
Sürücü S.U. "Uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli makamlara sevk edildi.
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