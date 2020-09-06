TORPİL PATLAMASIYLA YARALANAN 2 ÇOCUĞA HELİKOPTER TALİMATI - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Giresun'da (2)

TORPİL PATLAMASIYLA YARALANAN 2 ÇOCUĞA HELİKOPTER TALİMATI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sel felaketinin yaşandığı Giresun'da incelemelerini sürdürüyor. Dereli ilçesinde Muhammet Talha Türkmen ve Talha Yiğit adlı iki kuzen, oyun oynadıkları sırada torpilin patlamasıyla yaralandı. Aile çocukları hastaneye götürürken yolda, bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşılaştı. Kuzenlerin ailesinin durumu iletmesi üzerine, Bakan Soylu, yanındakilere çocukların karayolu yerine helikopter ile en hızlı şekilde hastaneye sevk edilmesi talimatını verdi. Yaralanan çocuklar, aileleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı helikopteri ile Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki gerçekleştirildi. Tedaviye alına çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'ŞÜKÜRLER OLSUN; GÖZDE BİR PROBLEM OLUŞMADI'

Dereli ilçesinde incelemelerine devam eden Bakan Soylu, gazetecilerin kendisine yönelttiği soru üzerine çocukların durumu hakkında bilgi paylaştı. Bakan Soylu, "Çocuklar, maytapla oynadığı sırada patlamış. Yüzlerinde biraz hasar oluşmuş, çocuklar hastaneye geldiler. Helikopterle acilen Giresun'daki hastaneye sevk edilmeleri talimatını verdik. Şükürler olsun; gözde bir problem oluşabileceği değerlendiriliyordu. Şu an için bu yok, patlamadan kaynaklı yaralanmalar var. Geçmiş olsun diyoruz. Bu tür durumlar; zamanla yaşanılan durumlar" dedi.

'DERE YATAKLARINDA KUM VE ÇAKIL ALINMASI KONUSU KALKTI'

Kentte sabah saatlerinde Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldıklarını belirten Bakan Soylu, bölgede kayıpların arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bakan Soylu, "500'e yakın ekiple, 3 ayrı bölgede kayıpları arama çalışmaları sürdürülüyor. Aynı zamanda buradaki yerleşim yerlerine ait yıkımlar da bir yandan sürüyor. Vatandaşımızla karşılıklı değerlendirmeler yapılıyor. Bir taraftan da esnafımız, selden etkilenen vatandaşlarımızın hasarının onarımını temin ediyoruz. Bunun dışında da hayatın normale dönebilmesi için hızlı bir şekilde gayretin içerisindeyiz. Diğer taraftan da bir daha böyle bir riskle karşı karşıya kalınmamasını teminen yapılan tüm çalışmalar sürüyor. Her noktada önemli adımlar atıldı. Yaralar sarılıyor, gerekli tedbirler alınıyor. Burada özellikle Giresun üzerinde artık dere yataklarında kum ve çakıl alınması konusu kalktı. İnşallah buraya 1 yıl sonra geldiğimizde; doğal gazına kavuşmuş, köprüsü yapılmış, yolu bitmiş, yeni konutlar olmuş bir Dereli'yi planlıyoruz. Allah bizi mahcup etmesin" diye konuştu.