Torres'in rekoruna elveda! Morata, İtalya'ya attığı golle efsane forveti gölgede bıraktı

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada İspanya'nın golünü 80'de Alvaro Morata kaydetti.

EURO 2020'deki 3. golünü atan Morata, İspanya formasıyla Avrupa şampiyonalarındaki gol sayısını 6'ya yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu böylece 5 gollü Fernando Torres'i geçti.

Alvaro Morata ayrıca iki farklı Avrupa Şampiyonası'nda (2016 ve 2020) 3'ten fazla gol atan ikinci futbolcu oldu. Portekizli Cristiano Ronaldo; 2012, 2016 ve 2020'de gol kaydetmeyi başarmıştı.

Öte yandan Morata hem kulüp hem de milli takım formasıyla Wembley'de gol sevinci yaşayan ilk İspanyol futbolcu oldu.