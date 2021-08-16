TORTEK'e yaylalarda yoğun ilgi - Son Dakika

Toroslar Belediyesinin Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK), ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda da yoğun ilgi görüyor.

Mersin'in merkez ilçe toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunda Arslanköy, Bekiralanı, Soğucak, Güzelyayla, Dalakderesi, Gözne, Aladağ, Musalı ve Ayvagediği mahallelerinde verilen kurslara her yaştan vatandaş katılıyor. Kursiyerlerin, hem boş zamanlarını değerlendirdikleri hem de meslek edindikleri kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Kurslara katılanlar, el becerilerini eğitimle bütünleştirirken, yeni dostluklar da ediniyor.

Yaylalarda, sabah 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında verilen kurslar ise şöyle: Kadın üst giyimi, çocuk giysileri dikimi, pike dikimi, miyuki boncukla takı yapımı, çarpana dokuma, dekoratif örtü dikimi, ev tekstili ürünleri hazırlama, kırkyama, şiş ve tığ örgücülüğü ile oyuncak yapımı (amigurimi), firkete oyası, iğne oyası, salon takımları dikimi, kadın dış giysileri dikimi, çeyiz ürünleri hazırlama, dekoratif ahşap süsleme, takı yapımı, yöresel kilim dokuma, dekoratif ahşap süsleme, misinalı takı yapımı.

"Öğrenmenin yaşı yok"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, TORTEK'in kişilerin meslek öğrenmelerine katkıda bulunmanın yanı sıra yeteneklerini de ortaya çıkardığını belirterek, "Hemşehrilerimizin, sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Toroslar Belediyesi olarak özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınların eğitime ve üretime katılmasını önemsiyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de şevkle ve heyecanla sürdürdüğümüz TORTEK Merkezimizdir. TORTEK ile istihdama ve işgücüne de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde hemşehrilerimizin istek ve görüşlerini dikkate alarak yaptığımız çalışma doğrultusunda TORTEK Merkezimizde kurs branşlarımızın çeşitliliğini ve sayısını daha da artırdık. Yaylalarımızda da yeni kurslar açtık. Özellikle ev hanımlarının sosyalleşmesi, meslek edinmesi ve ev ekonomisine katkıda bulunması açısından bu kurslar çok önemli. Öğrenmenin yaşı yok. Kurslarımızın kapısı meslek edinmek isteyen herkese açık" diye konuştu. - MERSİN