TORTEK kursiyerleri hem öğreniyor hem üretiyor - Son Dakika
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TORTEK kursiyerleri hem öğreniyor hem üretiyor

6 saat önce

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezinde (TORTEK) eğitim alarak el becerilerini geliştiren kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

TORTEK kursiyerleri hem öğreniyor hem üretiyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezinde (TORTEK) eğitim alarak el becerilerini geliştiren kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bazı kursiyerler, el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medya üzerinden de satışa çıkarıyor.


Toroslar Belediyesi tarafından 15 noktada ve 22 branşta uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz verilen kurslar, her yaş grubundan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Kurslara gelen kursiyerler kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade ediyor.


Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme kursları, vatandaşlara yeni iş kapıları da açıyor. Bazı kursiyerler, el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medya üzerinden de satışa çıkartarak ev ekonomilerine destek oluyor.


"Farklı sektörlerdeki ara eleman ihtiyacını karşılıyoruz"


Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, kurslara ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Mesleki eğitim kurslarımız, farklı sektörlerdeki ara eleman ihtiyacını da karşılıyor" dedi.


Meslek öğrenmek isteyen özellikle ev hanımları olmak üzere tüm vatandaşları TORTEK merkezine davet eden Başkan Yılmaz, "TORTEK merkezimize gelen kursiyerler el becerilerini geliştirerek, öğrendiklerini üretime dönüştürüyorlar. Burada hem sosyalleşip hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. TORTEK ile vatandaşlarımıza başarılı bir meslek yolu hazırladığımız gibi ekonomiye de vasıflı eleman yetiştirmek için önemli bir misyonu üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.


22 branşta eğitim veriliyor


TORTEK Merkezlerinde; kuyumculuk teknolojisi, gümüş takı işlemeciliği, seramik ve cam teknolojisi, seramik biçimlendirme, el sanatları teknolojisi, dokuma, giyim üretim teknolojisi, giyim, el sanatları teknolojisi, ev tekstili hazırlama, takı yapımı ve tasarım, sanat ve tasarım, resim sanat eğitimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, oyun odası, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, güzellik ve saç bakım hizmetleri, kuaförlük, kuyumculuk, iğne oyası, dekoratif ahşap süsleme, üç boyutlu kağıt rölyef kursları olmak üzere 22 branşta eğitim veriliyor.


Kurslara katılmak isteyenlerin, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde bulunan Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri gibi 0324 223 58 89 numaralı telefondan da bilgi alabilecekleri belirtildi. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
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