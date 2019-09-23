Son Dakika Haberleri: TORTEK öğrencilerinden yetenek sınavında Türkiye başarısı
Son Dakika Güncel Haber

TORTEK öğrencilerinden yetenek sınavında Türkiye başarısı

1 saat önce

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezinin üniversiteye hazırlık kursunda eğitim alan 6 öğrenci, Mersin Üniversitesi Takı Teknolojileri ve Tasarımı Yüksekokulu'nun Özel Yetenek Sınavına girerek, Türkiye sıralamasında önemli başarılara imza attı.

TORTEK öğrencilerinden yetenek sınavında Türkiye başarısı, System.String[]

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezinin üniversiteye hazırlık kursunda eğitim alan 6 öğrenci, Mersin Üniversitesi Takı Teknolojileri ve Tasarımı Yüksekokulu'nun Özel Yetenek Sınavına girerek, Türkiye sıralamasında önemli başarılara imza attı.


TORTEK Merkezi, meslek edindirmenin yanı sıra öğrencileri üniversitenin yetenek sınavlarına da hazırlıyor. Alsancak Mahallesi TORTEK Merkezinde Üniversiteye Hazırlık Kursunda eğitim alarak Mersin Üniversitesi Takı Teknolojileri ve Tasarımı Yüksekokulu'nun Özel Yetenek Sınavına giren öğrenciler, Türkiye sıralamasında başarı elde etti. Türkiye geneli başarı sıralamasında TORTEK öğrencilerinden Enisecan Ateş 1'inci, Gülseren Okatan 2'nci, Nurettin Kaya 14'üncü, Özlem Rolke 21'inci, Ayşe Süheyda Özer 22'inci, Sibel Nesli ise 23'üncü oldu.


TORTEK kurs merkezini ziyaret ederek öğrenciler ve eğitmenlerle bir araya gelen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yetenek sınavını en iyi derecelerle kazanan ve üniversiteli olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. El emeği göz nuru ürünleri de inceleyen Başkan Yılmaz, "Kurs merkezlerimizde eğitim alan kursiyerlerimizin elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Hedefleri olan, başarı peşinde koşan gençlerimizin her zaman destekçisiyiz. Özel yetenek sınavını geçerek derece elde eden öğrencilerimizi tebrik ederim" dedi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Toroslar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti
Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepki: IMF özlemi kıyıya vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TORTEK öğrencilerinden yetenek sınavında Türkiye başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]