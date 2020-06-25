Tortum'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika

Tortum'da trafik kazası: 2 ölü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kazanın meydana geldiği kara yolu Otomobilden yükselen alevler Ekiplerin yangına müdahale etmesi Kaza yerinde bulunan ambulanslarERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi

Kazanın meydana geldiği kara yolu

Otomobilden yükselen alevler

Ekiplerin yangına müdahale etmesi

Kaza yerinde bulunan ambulanslar

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Erzurum, Tortum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tortum'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika

Son Dakika

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