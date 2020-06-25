GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kazanın meydana geldiği kara yolu Otomobilden yükselen alevler Ekiplerin yangına müdahale etmesi Kaza yerinde bulunan ambulanslarERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
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25.06.2020 22:37:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tortum'da trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika