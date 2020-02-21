Tortum'dan Cumhur İttifakına pekmez dopingi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tortum'dan Cumhur İttifakına pekmez dopingi - Son Dakika

Tortum'dan Cumhur İttifakına pekmez dopingi

6 saat önce

Erzurum'un Tortum ilçesi Alapınar Mahallesi Muhtarı Mahmut Kuş tarafından Cumhur İttifakı liderlerine Tortum pekmezi gönderildi.

Tortum'dan Cumhur İttifakına pekmez dopingi, System.String[]

Erzurum'un Tortum ilçesi Alapınar Mahallesi Muhtarı Mahmut Kuş tarafından Cumhur İttifakı liderlerine Tortum pekmezi gönderildi.


Alapınar Mahalle Muhtarı muhtarı Kuş, yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışından dönerken bir soru üzerine kendisini korumak ve zinde kalmak için sabahları Erzurum'dan gelen pekmez içiyorum diyerek gündeme getirdiği pekmezin Erzurum'da ana üretim yeri Tortum olduğundan, biz de köy halkı olarak Cumhur İttifakı liderlerimize kendi ürettiğimiz organik dut pekmezi göndermeye karar verdik. Çünkü ülkemizin gündemi çok yoğun, devlet büyüklerimiz çok çalışıp, çok seyahat yapmak zorunda kalıyorlar, biz de pekmez ile onları hem hastalıklardan korumak hem de zinde kalmalarına katkıda bulunmak istedik Dosta düşmana karşı biz bir ve beraberiz Allah hepsine sağlıklı uzun ömürler versin, devlet adına aldıkları kararlarda yanıltmasın inşallah" dedi.


Muhtar Kuş, bu düşüncesini Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ile paylaştığını ve başkanında kendisine destek verdiğini ve teşekkür ettiğini söyledi.


Tortum Belediye Başkanı Yiğider de, Alapınar halkı ve muhtarına teşekkür ettiğini söyleyerek, Dut pekmezi gibi bir çok ürünün organik olarak ilçede üretildiğini ve bunların sağlık, besi değeri ve hastalıklardan koruma açısından bir çok faydasının ilmen de ispat edildiğini söyledi. Başkan Yiğider, ilçede organik olarak üretilen ürünleri pekmez, pestil, çiçek balı, tere yağı, peynir, meyve ezmeleri gibi çok fazla olduğunu ve tamamen vatandaş tarafından organik olarak üretildiğini belirtti.


Alapınar halkının böyle güzel bir şey yapmalarından da mutlu olduğunu belirten Yiğider, bu tür davranışların vatandaşın hem gündemi iyi takip ettiğini, hem yöneticilere olan sevgilerini hem de ilçe ürünlerinin tanıtılmasını dolayısı ile ilçelerini de ne kadar sevdiklerini gösterdiğini belirtti. - ERZURUM

Mahmut Kuş, Erzurum, Tortum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:02 Kaynak: İHA
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