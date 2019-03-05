Son Dakika Haberleri: Tortum Kaymakamlığından Kadın İstihdamı Hamlesi

Tortum Kaymakamlığından Kadın İstihdamı Hamlesi

1 saat önce

Tortum Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce kadın istihdamına yönelik yapılan proje kapsamında Erzurum Valiliği, İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği halinde İpek Halı Dokuma Atölyesi açıldı.

Tortum Kaymakamlığından Kadın İstihdamı Hamlesi, System.String[]
Tortum Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce kadın istihdamına yönelik yapılan proje kapsamında Erzurum Valiliği, İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği halinde İpek Halı Dokuma Atölyesi açıldı.

Açılışta konuşma yapan İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçede istihdamı arttırma doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileriyle koordineli çalışmalar yaptıklarını belirterek özellikle kadınların istihdamının önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Yazıcı, bu projenin hayata geçirilmesi noktasında uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını belirterek, çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik etti.

Açılan atölyede ilk etapta 20 kadının istihdam edileceğini belirten Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ileriki dönemlerde bu sayıyı büyük ölçüde arttıracağını ifade etti.

İstihdamın artırılması, fiziki çalışma şartlarının üst seviyeye taşınması ve üretimin sürekli hale getirilmesi için projeyi bizzat takip edeceğini belirten Yazıcı, kadının aile bütçesine katkısının önemine vurgu yaptı.

İŞKUR'la yapılan protokol doğrultusunda kursiyerlere aktarılacak olan ücretle yetinilmeyeceğini, elde edilen pazarların sayısının artırılarak gelir getirici faaliyetlerin süreklilik arz etmesi için çalışmalara devam edileceğini kaydeden Yazıcı, istihdam sağlanan bireylerin işi sahiplenmelerini, kendilerini geliştirmelerini ve devamı konusunda gerekli özeni göstermelerini istedi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, istihdam konusunda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve hükümetin desteği ile istihdam seferberliğinin ilçede geliştirilmesinde desteklerini sürekli yanlarında hissettiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete vatandaşlar adına teşekkürlerini ifade etti.

Yeni istihdam alanları konusunda çalışmaların ve önümüzdeki aylarda kapasitenin artırılması için İŞKUR ile görüşmelerin devam ettiğini, amaçlarının Tortum'un zenginliğini ön plana çıkarma ve istihdama katkıda bulunma noktasında bir adım atmak olduğunu söyleyen Yazıcı, Tortum'un bu konuda deneyim ve insan potansiyelinin üstün olduğunu, ilçedeki kadınların bu konuda çalışkan ve becerikli olduğunu kaydetti.

Kaymakam Yazıcı, ilçe kaymakamlığı olarak desteklerini her daim sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmalar sonrası törene katılanların kurdele kesimi ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi almasıyla tören sonlandırıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

İŞKUR, Tortum, Güncel
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