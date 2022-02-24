(DRONE)Tortum Şelalesi "can suyu"na kavuştu (2) - Son Dakika
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(DRONE)Tortum Şelalesi "can suyu"na kavuştu (2)

24.02.2022 13:44

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, bir süredir susuz kalmasının ardından yeniden "can suyu"na kavuştu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, bir süredir susuz kalmasının ardından yeniden "can suyu"na kavuştu.

Şelaleye su sağlayan kanallarda tadilat ve çalışmalardan dolayı 15 Şubat'ta tamamen suyu kesilen Tortum Şelalesi'nde yeniden su akmaya başladı.

Valilik ve ilgili kurumların devreye girmesiyle kanallara su bırakılmasının ardından şelale, yeniden eski günlerine kavuştu.

Şelale yanındaki işletmenin sahibi Şaban Ata, gazetecilere, Tortum Şelalesi'nin can suyunun verildiğini ve kaderine terk edilmiş halinin sona erdiğini söyledi.

Suyun hayat ve can olduğunu söyleyen Ata, "Su bizim tabiatımızdır. Elektriğimiz, ormanımız, üretimimiz ve tarımımız susuz olmuyor. Tabi ki kimse suyun kesilmesini istemezdi ama burada firmanın ufak tefek çalışmaları ve kanaldaki tadilatlardan dolayı su kesilmişti. Tabi ki bunun kasıtlı kesildiğini söyleyemeyiz, bu hoş olmaz. Su kısmen bir iki ay içerisinde azalmaya başlamıştı ama 15 Şubat'ta tamamen kesildi." diye konuştu.

Ata, yetkili birimlerin ve medyanın işin peşini bırakmadığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Şelalede yaklaşık 9 gün bir damla su yoktu. Şükür bugün şelalemiz özgürlüğüne ve can suyuna kavuştu. İlgi gösterenlere, yetkili birimlere minnettarız. Umarız ki şelale bir daha susuz kalmaz. Çünkü su her şeyimiz. Buraya merdivenler, bariyerler, aydınlatma, ışıklandırma ve düzenleme derken devletimizin çok ciddi yatırımları oldu. Bizlerin de işletmeci olarak yatırımları oldu. Amacımız Erzurum'a gelen yerli ve yabancı turistleri burada memnun etmek, onlara hizmet etmek, ekonomiye katkı sağlamak. Su olmadığı için işletmeyi kapattık ama en kısa zamanda açacağız."

Valilik koordinesinde, Büyükşehir ile Uzundere belediyeleri, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle çevresine yaklaşık 9 milyon liralık turizm yatırımları yapılan Tortum Şelalesi, Erzurum kent merkezine 100, Uzundere ilçe merkezine 16 kilometre mesafede yer alıyor.

Çevresinde bir süre önce yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin şelaleyi görmesi için yapılan özel alanlar, seyir terasları, dinlenme ile gezinti alanları, restoranlar ve otopark inşa edilen şelale, 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip.

(DRONE)Tortum Şelalesi can suyu na kavuştu (2)
(DRONE)Tortum Şelalesi can suyu na kavuştu (2)
(DRONE)Tortum Şelalesi can suyu na kavuştu (2)

YORUMLAR
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Türkiye'nin en büyük şelalesi can suyuna kavuştu... Doğa harikası Tortum Şelalesi eski günlerine geri döndü Türkiye'nin en büyük şelalesi can suyuna kavuştu... Doğa harikası Tortum Şelalesi eski günlerine geri döndü TORTUM ŞELALESİ'NE CAN SUYU VERİLDİ TORTUM ŞELALESİ'NE CAN SUYU VERİLDİ

UNESCO Dünya Mirası, Uzundere, Erzurum, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE)Tortum Şelalesi 'can suyu'na kavuştu (2) - Son Dakika


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